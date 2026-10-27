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Общество

Более 150 волонтёров участвуют в ликвидации последствий удара БпЛА

2026, 27 октября 13:31
Более 150 волонтёров участвуют в ликвидации последствий удара БпЛА
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Более 150 волонтёров участвуют в ликвидации последствий удара БпЛА. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

В Советском районе города Брянска продолжается ликвидация последствий ночного удара беспилотника. Расчисткой территории занимаются специалисты дорожного управления. Им помогают более 150 волонтёров. Они убирают осколки и следы повреждений.

Восстановительные работы проводят строительные организации, бойцы отряда «БАРС-Брянск» и представители управляющих компаний. Они закрывают тепловой контур в жилых домах.

Кроме того, на месте ЧП работают специалисты прокуратуры и следственного комитета.

«Наша комиссия уже сейчас обходит квартиры, осматривает повреждённое имущество и пострадавшие автомобили, составляет акты. Эти документы необходимы для последующего возмещения ущерба жителям», – отметил глава Советского района Денис Семёнов.

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