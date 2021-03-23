В брянском селе бесследно исчезла 35-летняя женщина

Екатерину Садкеевич ищут с 21 марта.

В Селе Павловка Унечского района пропала 35-летняя Екатерина Андреевна Садкеевич.

Как сообщает поисковый отряд, женщина ушла из дома в неизвестном направлении 21 марта. С тех пор ее местонахождение неизвестно. Екатерину Садкеевич ищут полицейские, спасатели и волонтеры.

Приметы: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, черные волосы, карие глаза. Был одета в темно-зеленые брюки, розовую куртку и черные сапоги.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Екатерины Садкеевич, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 112.

Также отряд нуждается в помощи добровольцев для поисков пропавшей женщины.