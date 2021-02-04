В Брянской области количество разбоев сократилось на 25% за 2020 год

Прокуратура Брянской области проанализировала статистику разбоев в регионе за 12 месяцев 2020 года.

Число зарегистрированных разбоев сократилось на 25% и составило 27. Преступления этой категории совершены на территориях 15 районов, наибольшее количество разбоев совершено в Володарском, Брянском и Комаричском районах.

В общественных местах произошло 10 разбоев, в том числе на улицах 6.

В основном преступления этой категории совершены лицами, ранее совершавшими преступления, без постоянного источника дохода или в состоянии алкогольного опьянения.

Раскрыто 17 разбоев (81%). В суд направлено 17 уголовных дел.