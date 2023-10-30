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В брянском посёлке на пожаре погиб мужчина

2023, 30 октября 08:31 Происшествия
В брянском посёлке на пожаре погиб мужчина
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В посёлке Васьковичи на полное в жилом доме погиб мужчина. О происшествии сообщили в региональном МЧС.

В ночь с субботы на воскресенье в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Почепском районе. В посёлке, Васьковичи на улице Профсоюзная загорелся жилой дом. На происшествие оперативно прибыли два отделения на пожарных автоцистернах.

Больше двух часов спасатели тушили огонь. На пожаре погиб мужчина. Причину возгорания выяснят специалисты.

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