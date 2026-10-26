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Брянские полиатлонисты стали вторыми на Кубке России

2026, 26 октября 13:31
Брянские полиатлонисты стали вторыми на Кубке России
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Брянские полиатлонисты стали вторыми на Кубке России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

На прошлой неделе в городе Сочи состоялся второй этап Кубка России по полиатлону. В спортивной дисциплине «3-борье с бегом» выступили более 80 спортсменов из 14 регионов. 

Среди мужчин золотую медаль занял брянец Максим Подтыкайлов. В командном зачете среди спортклубов России Карачевская спортшкола стала первой. А среди субъектов РФ Брянская область заняла второе место.

По сумме двух этапов были определены победители Кубка России. «Золото» досталось Максиму Подтыкайлову. Третье место занял брянец Павел Прудников.    

В командном зачете Карачевская спортшкола и Брянская область стали вторыми.

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