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Брянский ветеран СВО стал лауреатом премии «Возвращение в жизнь»

2026, 23 октября 13:23
Брянский ветеран СВО стал лауреатом премии «Возвращение в жизнь»
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Брянский ветеран СВО стал лауреатом премии «Возвращение в жизнь». Об этом сообщили в региональном департменте физкульутры и спорта. 

 

В городе Красноярске в рамках международного форума «Россия — спортивная держава» прошла торжественная церемония награждения XXI премией Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь». Лауреатов определили в 10 номинациях.  

В номинации «Возвращение в жизнь» победу одержал брянский ветеран СВО Сергей Макаренков. Паралимпиец является бронзовым призёром чемпионата России 2026 года по лёгкой атлетике, трёхкратный чемпион мира Международного совета военного спорта 2025 года и член сборной России.

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