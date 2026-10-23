Брянский ветеран СВО стал лауреатом премии «Возвращение в жизнь»

2026, 23 октября 13:23

Брянский ветеран СВО стал лауреатом премии «Возвращение в жизнь». Об этом сообщили в региональном департменте физкульутры и спорта.

В городе Красноярске в рамках международного форума «Россия — спортивная держава» прошла торжественная церемония награждения XXI премией Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь». Лауреатов определили в 10 номинациях.

В номинации «Возвращение в жизнь» победу одержал брянский ветеран СВО Сергей Макаренков. Паралимпиец является бронзовым призёром чемпионата России 2026 года по лёгкой атлетике, трёхкратный чемпион мира Международного совета военного спорта 2025 года и член сборной России.