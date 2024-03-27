В Фокино в озере утонул мужчина

Из озера в Фокино водолазы достали тело мужчины. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Накануне в спасательно ведомство поступила информация о происшествии на озере Пушкинское в Фокино. Прибывшие на вызов водолазы подняли из воды тело мужчины. Обстоятельства и причина гибели устанавливают эксперты.

В МЧС напомнили об опасности выхода на лёд в период оттепели.