В интернет выложили канонаду в окрестностях Суземки . Видео

Житель Суземского района опубликовал в местном Телеграм-канале видеоролик со звуками, напоминающими артиллерийскую канонаду.

По словам автора записи, она сделана накануне и запечатлила, скорее всего, «работу» БМП-2. А на протяжении дня были слышны перестрелки ствольной артиллерии, пулеметов и минометов.

Ранее в Суземском районе был обстрелян населенный пункт Новая Погощь. По информации одного из федеральных каналов в Телеграм, было выпущено около 15 снарядов.