В Карачеве автомобилистка протаранила «ВАЗ» с двумя детьми

Ранен девятилетний пассажир, пятимесячный ребенок не пострадал.
Женщина и ребенок получили травмы в результате ДТП в Карачеве. Авария произошла 25 ноября около 14.40 на улице Луначарского.
Как сообщает областная ГИБДД, 36-летняя женщина – водитель BMW 316I, двигаясь со стороны улицы Октябрьской, на перекрестке неравнозначных дорог, не уступила дорогу и протаранила «ВАЗ-21703» под управлением 28-летней автомобилистки.
У девушки – водителя «ВАЗа» диагностировали ушиб шейного отдела позвоночника и ушиб правого коленного сустава. Ее девятилетнего пассажира госпитализировали с сотрясением головного мозга и ушибленной раной головы. Также в машине находился пятимесячный ребенок. Он не пострадал.
Полицейские оштрафовали водителя «ВАЗа» за нарушение правил перевозки детей: маленький ребенок находился в люльке-переноске, не предназначенной для перевозки детей в автомобиле.
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