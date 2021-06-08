В Карачеве столкнулись две машины – пострадала пешеход

У женщины сломана нога.

48-летняя женщина-пешеход пострадала в результате ДТП с участием двух машин в Карачеве. Авария произошла 7 июня около 15.25 на улице Первомайской.

По предварительной информации областной ГИБДД, 46-летний водитель «ГАЗель NEXT» врезался в «ВАЗ-21183», 45-летний водитель которого остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом. От удара «ВАЗ» отбросило на женщину, переходившую дорогу.

Медики диагностировали у нее закрытый перелом наружного мыщелка большеберцовой кости левой голени. Водители не пострадали.