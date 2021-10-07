В Клинцах велосипедист врезался в машину

Мужчину доставили в больницу.

Один человек пострадал в результате аварии, которая произошла 6 октября около 8.20 на улице Бессарабова в Клинцах.

По информации областной ГИБДД, 44-летний велосипедист, двигаясь от улицы Залинейной в сторону улицы Скачковской, не уступил дорогу и врезался в Hyundai Elantra, 64-летний водитель которого ехал от улицы Складочной в сторону улицы Клинцовской.

Велосипедиста госпитализировали с переломом бедра.