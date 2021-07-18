В Клинцах водитель внедорожника сбил 13-летнего велосипедиста

Ребенок получил тяжелые травмы.

13-летний ребенок тяжело ранен в результате ДТП в Клинцах.

17 июля около 17.10 на улице Мира несовершеннолетнего велосипедиста сбил 58-летний водитель Nissan X-Trail, сообщает областная ГИБДД. Мальчик выехал со двора и в нарушение Правил дорожного движения пересекал проезжую часть.

Его госпитализировали с ушибом грудной клетки, переломом свода черепа, ушибом головного мозга и ссадинами различных частей тела.