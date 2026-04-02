В Комаричах полицейские пресекли торговлю контрафактными сигаретами

2026, 02 апреля 10:33

В Комаричах полицейские пресекли торговлю контрафактными сигаретами. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Комаричский районный суд рассмотрит уголовное дело о торговле контрафактными сигаретами. В преступлении обвиняют 63-летнего брянца.

По версии правоохранителей, в январе текущего года фигурант продавал на территории посёлка немаркированные табачные изделия. При обыске в торговой точке стражи порядка изъяли 1080 пачек сигарет стоимостью свыше 175 тысяч рублей.

Фигуранту предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Российской Федерации.