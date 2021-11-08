В Локте водитель «ВАЗа» сбил 22-летнюю девушку

У пострадавшей перелом черепа.

7 ноября около 15.20 на улице Октябрьской в Локте Брасовского района 40-летний водитель «ВАЗ-2101» сбил 22-летнюю девушку.

Как сообщает областная ГИБДД, девушка вышла на проезжую часть из-за стоявшей машины. Ее госпитализировали с сочетанной травмой, ушибом головного мозга, переломом костей черепа, осаднением конечностей и ушибом локтевого сустава. У нее также взяли анализы для определения состояния опьянения.

В отношении водителя полицейские составили административные материалы за внесение изменения в конструкцию машины без разрешения ГИБДД и отсутствие полиса ОСАГО.