В ночь на 12 октября в Дятьково произошел пожар на пилораме
Информация о пожаре в городе Дятьково поступила в оперативную дежурную смену ГУ МЧС по Брянской области в 1.18 четверга, 12 октября. Звонившие сообщили, что улице Усадьба РТС горит пилорама.
На место происшествия выехали два отделения огнеборцев на пожарных автоцистернах. С помощью одного ручного ствола пожарные ликвидировали открытое горение в течение получаса.
В результате пожара пострадавших не было, причины возгорания устанавливают специалисты, сообщили в пресс-службе ведомства.
Всего за сутки на территории области зарегистрировано восемь техногенных пожаров, уточнили в ГУ МЧС.
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