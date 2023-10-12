В ночь на 12 октября в Дятьково произошел пожар на пилораме

Информация о пожаре в городе Дятьково поступила в оперативную дежурную смену ГУ МЧС по Брянской области в 1.18 четверга, 12 октября. Звонившие сообщили, что улице Усадьба РТС горит пилорама.

На место происшествия выехали два отделения огнеборцев на пожарных автоцистернах. С помощью одного ручного ствола пожарные ликвидировали открытое горение в течение получаса.

В результате пожара пострадавших не было, причины возгорания устанавливают специалисты, сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего за сутки на территории области зарегистрировано восемь техногенных пожаров, уточнили в ГУ МЧС.