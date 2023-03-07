В Новых Дарковичах сгорел гостинично-банный комплекс

В посёлке Новые Дарковичи сгорел гостинично-банный комплекс на площади в 1600 квадратных метров. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в спасательное ведомство вечером 6 марта. В посёлке Новые Дарковичи загорелся гостинично-банный комплекс.

На происшествии работали 10 пожарных ручных стволов и 10 звеньев газодымозащитной службы. Спасатели справились с возгоранием спустя четыре часа.

Огонь повредил строение на площади 1600 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина пожара выяснят специалисты.