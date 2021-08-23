В Почепе Ford вылетел на тротуар – ранены двое взрослых и ребенок

Водитель не справился с управлением после столкновения с микроавтобусом.

22 августа около 10.30 у дома № 2а по улице Смоленской в Почепе 65-летний водитель Ford Fusion вылетел на тротуар, где находились люди.

Как сообщает областная ГИБДД, аварию спровоцировал 56-летний водитель Volkswagen Transporter, который ехал от улицы Затинской в сторону улицы Ленина. При повороте налево он не уступил дорогу и врезался в Ford Fusion, 65-летний водитель которого двигался по главной. От удара Ford отбросило на тротуар.

В результате ДТП 59-летнего пешехода госпитализировали с закрытым переломом средней трети большой берцовой кости левой голени со смещением. Также пострадали находившиеся на тротуаре женщина с ребенком – медики диагностировали у них ссадины и ушибы.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.