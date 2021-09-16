В Почепском районе случилось смертельное ДТП

Один пешеход погиб и один пострадал в ночном ДТП в Почепском районе.

Как сообщает УГИБДД по Брянской области, в ночь на четверг, 16 сентября, на двух пешеходов наехал микроавтобус Форд Транзит.

Один из пешеходов в результате погиб, второй попал в больницу со множественными ушибами и травмами.

Все обстоятельства ДТП выясняет полиция. Однако по предварительной информации, пешеходы шли по проезжей части с нарушением ПДД, в том же направлении, что и двигались автомобили. Оба также были в темной одежде без светоотражающих элементов.

Фото УГИБДД по Брянской области.