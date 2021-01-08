В Почепском районе спасатели обезвредили артснаряд времен ВОВ

7 января местные жители обратились в ГУ МЧС России по Брянской области с сообщением о том, что в Почепском районе, вблизи населенного пункта Первомайское в поле был обнаружен взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны.

Еще один смолянин умер от коронавирусных осложнений Смоленский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса обновил данные о ситуации в регионе сегодня, 8 января. В течение последних 24 часов в Смоленской области умер еще один человек с подтвержденным коронавирусом, следует из данных оперштаба. Всего за время распространения вируса в регионе умерли 354 человека, заболевших COVID-19. За минувшие сутки коронавирус диагностировали у 155

Смоленских автомобилистов предупреждают об ухудшении погоды Смолян предупреждают об ожидаемом на территории области ухудшении погодных условий, сообщает пресс-служба УГИБДД России по Смоленской области. Смолян ожидает снег, при одновременном понижении температуры до отрицательной отметки. На улично-дорожной сети прогнозируется осложнение дорожной обстановки, характеризующееся образованием гололедицы и снежного наката на проезжей части дорог. Госавтоинспекция рекомендует водителям быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию

Молодую смолянку обманул лже-сотрудник банка на 175 тысяч рублей Жительницу Смоленска 1996 года рождения обманул телефонный мошенник, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. Девушке позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил о попытках несанкционированного списания денежных средств с ее банковской карты. Под предлогом защиты сбережений звонивший в телефонном разговоре завладел реквизитами ее банковской карты, с которой впоследствии были похищены деньги в сумме около

30 пожарных тушили горящий дом в Ершичском районе 7 января в пол пятого утра загорелся двухэтажный частный дом в деревне Доброносичи Ершичского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. 30 пожарных отправил на место возгорания. Хозяев дома не оказалось. Пламя было потушено. В результате случившегося, первый этаж дома выгорел по всей площади, само строение закопчено продуктами горения. Причину пожара специалистам ещё

В Починковском районе обчистили дом В Смоленске поймали подозреваемого в краже, совершенной в прошлом году, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. В сентябре 2020 года в полицию обратился житель одной из местных деревень с заявлением о краже имущества из его дома. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что неизвестный проник в жилище заявителя через окно и похитил системный