В Жирятинском районе полностью сгорел жилой дом

5 января в 13:43 произошел пожар на улице Школьная в деревне Беда Жирятинского района, сообщает МЧС России по Брянской области.

К месту вызова выехали две пожарные машины. По всей площади (5х4) горел жилой дом.

В 14:08 пожар локализован, а в 14:30 ликвидирован. К счастью, в результате пожара травмированных нет.

Причину пожара устанавливают специалисты.

Ранее при пожаре в жилом доме в Трубчевске пострадал человек.