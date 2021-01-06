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В Жирятинском районе полностью сгорел жилой дом

2021, 06 января 12:45 Происшествия
В Жирятинском районе полностью сгорел жилой дом
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5 января в 13:43 произошел пожар на улице Школьная в деревне Беда Жирятинского района, сообщает МЧС России по Брянской области.

К месту вызова выехали две пожарные машины. По всей площади (5х4) горел жилой дом.

В 14:08 пожар локализован, а в 14:30 ликвидирован. К счастью, в результате пожара травмированных нет.

Причину пожара устанавливают специалисты.

Ранее при пожаре в жилом доме в Трубчевске пострадал человек.

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