В Почепском районе «ВАЗ» протаранил фуру – ранена девушка

Водитель не учел дистанцию.

Один человек пострадал при столкновении «ВАЗ-211140» и Volvo с полуприцепом Schmitz в Почепском районе. ДТП произошло 30 ноября около 17.45 на 62-м километре дороги Брянск – Новозыбков – граница с Республикой Беларусь.

Как сообщает областная ГИБДД, 21-летний водитель «ВАЗа», двигаясь в сторону Брянска, не учел дистанцию и врезался в попутную фуру под управлением 41-летнего водителя.

20-летнюю пассажирку «ВАЗа» госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, множественными ранами правой кисти и ссадинами лба.