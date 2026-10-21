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Криминал

Двоих молодых наркокурьеров задержали стражи порядка в Брянске

2026, 21 октября 15:36
Двоих молодых наркокурьеров задержали стражи порядка в Брянске
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В Брянске у двоих молодых наркокурьеров стражи порядка изъяли свыше 100 граммов запрещённых веществ. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков получили информацию о причастности двоих жителей Почепского района к сбыту запрещенных веществ. 20-летние молодые люди из Почепа согласились на так называемую «курьерскую работу» за быстрого заработка. В Брянск они приехали, чтобы получить оптовые партии наркотиков, а затем сделать тайники с закладками.

При личном досмотре у одного из парней оперативники изъяли 24 свёртка, приготовленных для сбыта. В арендованной им квартире полицейские задержали его подельника. Там полицейские обнаружили полимерный свёрток с наркотиком, изоленту, электронные весы и мобильные телефоны.

По координатам в телефонах стражи порядка нашли уже сделанные закладки. Всего из незаконного оборота изъято свыше 100 граммов наркотика. Возбуждены уголовные дела. 

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