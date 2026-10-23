Полицейские применили оружие для остановки нетрезвого водителя в Унечи

2026, 23 октября 12:36

Полицейские применили оружие для остановки нетрезвого водителя в Унечи. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В городе Унече экипаж дорожно-патрульной службы заметили подозрительный автомобиль «ВАЗ». Водитель проигнорировал требование правоохранителей об остановке. Пытаясь уйти от преследования, он неоднократно грубо нарушил Правила дорожного движения, угрожая здоровью и жизни окружающих.

Стражи порядка решили применить огнестрельное оружие для остановки транспортного средства. После предупредительного выстрела вверх инспектор несколько раз выстрелил по колесам. Машина остановилась на просёлочной дороге.

«Двое пассажиров были доставлены в отдел полиции. Находившийся за рулем молодой человек скрылся в лесу, однако вскоре тоже был задержан. Освидетельствование показало, что он находился в состоянии опьянения и, кроме того, не имел права управления транспортными средствами», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На задержанного инспекторы составили 18 протоколов по различным статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Автомобиль отправили на штрафстоянку.