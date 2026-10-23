Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

Полицейские применили оружие для остановки нетрезвого водителя в Унечи

2026, 23 октября 12:36
Полицейские применили оружие для остановки нетрезвого водителя в Унечи
Источник фото

Полицейские применили оружие для остановки нетрезвого водителя в Унечи. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В городе Унече экипаж дорожно-патрульной службы заметили подозрительный автомобиль «ВАЗ». Водитель проигнорировал требование правоохранителей об остановке. Пытаясь уйти от преследования, он неоднократно грубо нарушил Правила дорожного движения, угрожая здоровью и жизни окружающих.
Стражи порядка решили применить огнестрельное оружие для остановки транспортного средства. После предупредительного выстрела вверх инспектор несколько раз выстрелил по колесам. Машина остановилась на просёлочной дороге.
«Двое пассажиров были доставлены в отдел полиции. Находившийся за рулем молодой человек скрылся в лесу, однако вскоре тоже был задержан. Освидетельствование показало, что он находился в состоянии опьянения и, кроме того, не имел права управления транспортными средствами», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На задержанного инспекторы составили 18 протоколов по различным статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Автомобиль отправили на штрафстоянку.

Метки: , ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Брянец получил судимость за выращивание наркотикосодержащего растения
23 октября 17:30
Брянец получил судимость за выращивание наркотикосодержащего растения
Кражу одежды на 10 тысяч рублей из магазина в Брянске раскрыли полицейские
23 октября 16:51
Кражу одежды на 10 тысяч рублей из магазина в Брянске раскрыли полицейские
Кражу велосипеда за несколько часов раскрыли полицейские в Злынке
23 октября 16:30
Кражу велосипеда за несколько часов раскрыли полицейские в Злынке

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16949) брянск (7277) ДТП (2903) ГИБДД (2476) прокуратура (2221) уголовное дело (2160) Александр Богомаз (1998) суд (1813) авария (1754) мчс (1590) коронавирус (1272) дороги (1182)