В районе мясокомбината случился пожар в заброшенном здании

Первые сообщения об инциденте появились, как часто бывает, в соцсетях. Очевидцы отмечали, что горит «заброшка» по соседству со спортивной школой.

Как сообщает ГУ МЧС по Брянской области, на место прибыли четыре пожарных расчета. Площадь, охваченная огнем, составила 70 кв. м.

Более 50 мешков мусора собрали волонтеры-железнодорожники МЖД во время экологической акции на озере Ключевое в Смоленской области Волонтеры-железнодорожники столичной магистрали провели мероприятие по уборке берегов озера Ключевое в Смоленской области в рамках Всероссийской экологической акции «Вода России». Озеро располагается в лесопарке «Красный Бор», который относится к особо охраняемой природной территории и является популярным местом отдыха жителей Смоленска. Во время акции железнодорожники очистили прибрежную территорию, протяженностью 1,6 км и собрали более 50 мешков

Движение автомобилей через переезд 356 км в Смоленской области будет закрыто в дневное время 13 сентября На железнодорожном переезде 356 км, расположенном в районе улицы 1-я Деповская города Ярцево Смоленской области, продолжаются работы, направленные на обеспечение безопасности движения поездов и автомобилей. Так, 13 сентября с 9:00 до 17:00 железнодорожники уложат новое резинокордовое покрытие. Обращаем внимание, что в указанный период движение автотранспорта через переезд будет закрыто. В качестве альтернативного маршрута на период

Движение автотранспорта через переезд 353 км в Смоленской области будет закрыто в дневное время 12 сентября В связи с проведением ремонтно-путевых работ на перегоне Милохово – Ярцево движение автотранспорта через железнодорожный переезд 353 км, расположенный в районе улицы Халтурина города Ярцево Смоленской области, будет закрыто с 09:00 до 17:00 12 сентября. Обращаем внимание автомобилистов, что в качестве альтернативного маршрута на период ремонта объезд возможен через путепровод 350 км по улице 1-я

Погрузка химических и минеральных удобрений на МЖД выросла на 12％ в августе В августе на Московской железной дороге погружено 511,7 тыс. тонн химических и минеральных удобрений, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшие объемы отправлены со станции Азотная Смоленской области – 160 тыс. тонн и Северная Тульской области – 267 тыс. тонн. Всего в январе-августе со станций МЖД отправлено 3,8 млн тонн химических

Градус общественного настроения Самая безопасная доза алкоголя – невыпитая. 11 сентября – Всероссийский день трезвости. Врач с 22-летним стажем работы, заведующий отделением амбулаторно-медицинской реабилитации ОГБУЗ «Смоленский областной наркологический диспансер» Антон Устинов рассказал о борьбе с пьянством. Пьющие родители, сын, дочь делают невыносимой жизнь всех членов семьи. Проблемы и бытовые трудности близких зависимым неинтересны. Подобная картина, к сожалению, знакома