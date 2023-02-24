В районе поселка Добрунь в аварии пострадал человек

В районе поселка Добрунь в ДТп с грузовиком пострадал человек. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Авария произошла в ночь с четверга на пятницу, 24 февраля, на 15-м км трассы федерального значения А-240 в районе посёлка Добрунь Брянского района. Там столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В аварии пострадал человек. Его деблокировали спасатели из повреждённого автомобиля.