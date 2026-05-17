ДТП

2026, 17 мая 15:49
Велосипедист погиб под колёсами грузовика в Почепском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

 

Авария произошла днём 16 мая на улицу Трубчевской в городе Почепе. 44-летний водитель за рулём грузового автомобиля DAF при повороте направо столкнулся с 62-летним велосипедистом. Пожилой мужчина умер от полученных травм до приезда скорой медицинской помощи.

По предварительной версии ДТП, велосипедист оказался в «мёртвой» зоне видимости водителя грузовика.

На водителя автомобиля инспекторы составили два административных материала.

