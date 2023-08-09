В реки Угость в Жуковском округе утонул ребенок

Водолазы вытащили из реки Угость в Жуковском муниципальном округе тело ребенка. Об этом сообщили и в региональном МЧС.

В спасательное ведомство поступила информация о происшествии на реке Угость в деревне Летошники Жуковского муниципального округа. Прибывшие на вызов водолазы подняли из воды тело ребёнка. Обстоятельства и причина гибели несовершеннолетнего устанавливают специалисты.

В МЧС призвали не оставлять детей у воды без присмотра, а также купаться только на оборудованных пляжах, где дежурят спасатели.