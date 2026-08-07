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Общество

В Брянске за сутки выкосили более 58 тысяч квадратных метров травы

2026, 07 августа 14:14
В Брянске за сутки выкосили более 58 тысяч квадратных метров травы
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Сегодня работы продолжаются на центральных улицах и в Белых Берегах.

 

В Брянске дорожники продолжают ежедневный покос травы на улицах и в зеленых зонах. 6 августа травяные заросли убрали на площади 58 500 квадратных метров. Триммеры работали на улицах Карачижской и Пересвета, Грибачева и Луначарского, Пролетарской и Флотской, Ульянова и Никитина, на Транспортной и Московском проспекте, в сквере имени 65-летия освобождения Брянщины, а также в Белых Берегах на Белобережской.

Сегодня, 7 августа покосы продолжаются. Косари вышли на улицы Карачижскую, Софьи Перовской, Репина и Луначарского, Пролетарскую и Ульянова, Транспортную и Крылова, на Московский проспект и разделительную полосу, а также на улицу Коминтерна в Белых Берегах. 

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