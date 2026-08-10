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В Брянской области матерям с детьми до трёх лет запретят испытательный срок

2026, 10 августа 13:44
В Брянской области матерям с детьми до трёх лет запретят испытательный срок
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Новые правила вступают в силу с 1 сентября 2026 года. 

 

С 1 сентября в Брянской области, как и по всей России, вступает в силу закон, запрещающий работодателям устанавливать испытательный срок женщинам, воспитывающим детей до трёх лет. Нововведение закреплено федеральным законом № 91-ФЗ от 9 апреля 2026 года. Защита также распространяется на других лиц, которые воспитывают ребёнка младше трёх лет без матери. Ранее норма защищала только женщин с детьми младше полутора лет.

Работодателям рекомендуют проверить трудовые договоры и локальные акты. Условие об испытательном сроке для таких женщин не будет иметь юридической силы. Эксперты советуют запрашивать сведения о наличии детей до трёх лет при трудоустройстве, чтобы избежать споров.

В случае нарушения работодатель не сможет уволить сотрудницу по причине непрохождения испытательного срока. Закон особенно важен для женщин, возвращающихся на работу после декретного отпуска, и даёт им дополнительные гарантии. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю Евгений Машаров.

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