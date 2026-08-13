Антимонопольная служба запросила у производителей данные об объемах производства.

В Брянске ожидают снижения цен на курятину и говядину. Федеральная антимонопольная служба начала проверку обоснованности оптово-отпускных цен крупнейшими производителями мяса птицы и говядины. Им направлены запросы о предоставлении сведений об объемах производства и продажи, а также об отпускных ценах, полной себестоимости и рентабельности. Компании должны объяснить причины повышения оптово-отпускных цен с начала года.

При наличии оснований будут предприняты меры антимонопольного реагирования, сообщили в ФАС. В случае выявления нарушений это может привести к снижению цен на мясо в магазинах Брянской области.