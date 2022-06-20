В серьезном ДТП около Колтово пострадали люди

Из машины пострадавшего доставали спасатели.

В ДТП около посёлка Колтово Брянского района пострадали люди. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Авария с участием легкового автомобиля BMW произошла вечером в воскресенье, 19 июня. В ДТП пострадали люди. Одного пострадавшего из салона иномарки доставали спасатели.

Подробностей происшествия в ГИБДД пока не сообщали.