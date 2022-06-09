В Севском районе поймали водителя с купленными в московском метро правами

Нарушителя удалось выявить в ходе патрулирования.

При патрулировании Севского района сотрудники ДПС остановили «Ладу Ниву» под управлением 47-летнего местного жителя.

При проверке по базам ГИБДД выяснилось, что предъявленное им водительское удостоверение оформлено на другого человека.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Нарушитель признался, что поддельные права купил московском метро. Он передал свои паспортные данные и фотографию незнакомцу. Спустя некоторое время тот принес водительское удостоверение, которое, как показала экспертиза, было изготовлено на поддельном бланке.

Уголовное дело возбудили по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».