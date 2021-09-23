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В Севском районе водитель «ВАЗа» отправил в кювет встречную машину

2021, 23 сентября 10:00 Происшествия
В Севском районе водитель «ВАЗа» отправил в кювет встречную машину
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Пострадали двое водителей.

Два человека ранены в результате аварии, которая произошла 22 сентября около 20.35 на 476-м километре трассы М-3 Украина в Севском районе.

28-летний водитель «ВАЗ-21140», двигаясь в сторону Брянска, выехал на встречную полосу и врезался в «ВАЗ-21150» под управлением 18-летнего водителя. После столкновения «ВАЗ-21150» вылетел в кювет.

Водителя «ВАЗ-21150» госпитализировали с сочетанной травмой головы, закрытым переломом правой плечевой кости со смещением, закрытым оскольчатым переломом левого бедра со смещением, тупой травмой живота и травматическим шоком. Водитель «ВАЗ-21140» получил ушиб правого коленного сустава и ушиб правого голеностопа.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

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