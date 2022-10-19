В Супонево подросток помог полиции задержать двух воровок

Начальник УМВД по Брянской области Владислав Толкунов вручил грамоту и ценный подарок 16-летнему Дмитрию Романенкову из Супонева.

Как сообщает УМВД по Брянской области, бабушка подростка ушла в магазин и оставила ключ под ковриком у входной двери. А по возвращении застала в доме двух незнакомок. Сказав, что ошиблись, женщины поспешили уйти. А хозяйка заметила пропажу сбережений — 47 тысяч рублей.

Пришедший в гости к бабушке внук бросился в погоню за незваными гостьями и смог поймать и удерживать до приезда полицейских одну из них. Вскоре была задержана и вторая участница кражи, которая смогла убежать.

Благодаря решительности Дмитрия полицейские раскрыли кражу по горячим следам и вернули украденные сбережения законной владелице.