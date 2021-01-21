В Унечском районе в магазине незаконно продали пиво подростку

Факт нелегальной пролажи алкоголя выявили полицейские.

В Унечском районе полицейские уличили продавца магазина в незаконной реализации подростку алкогольной продукции.

Несовершеннолетнего с бутылкой пива в руках полицейские перехватили на выходе из магазина в деревне Песчанка.

Продавец признала вину и сказала, что не спросила покупателя о возрасте и не потребовала у него документы.

Ранее она уже привлкалась к ответственности за продажу алкоголя подросткам.

Теперь ей грозит до 50 тыс. рублей штрафа.