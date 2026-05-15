Брянский суд обязал дропперов вернуть похищенные мошенниками у пенсионерки деньги

2026, 15 мая 17:57

Брянский суд обязал дропперов вернуть похищенные мошенниками у пенсионерки деньги. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства защитили права 77-летней жительницы Стародубского района. Пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники обманом заставили женщину перевести им более 3,6 млн рублей.

По данному факту стражи порядка возбудили уголовное дело. Правоохранители установили личности владельцев счетов, на которые попали сбережения пенсионерки.

Прокурор обратился с исковыми заявлениями в суд. Высшая инстанция взыскала с дропперов сумму неосновательного обогащения.