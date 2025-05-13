Велосипедист пострадал в ДТП в Жирятино
Велосипедист пострадал при столкновении с автомобилем в Жирятино. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
В Почепском районе накануне произошла авария. В районе дома № 21 по улице Новая в селе Жирятино 71-летний мужчина на велосипеде ехал по середине проезжей части. За ним следовал автомобиль LADA Vesta. 29-летний водитель подал звуковой сигнал и приступил к обгону велосипедиста с правой стороны. В этот момент пенсионер начал смещаться вправо и попал под боковое зеркало автомобиля.
Велосипедист получил травмы. Он направлен на амбулаторное лечение.
На водителя инспекторы составили админсираивный материал.
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