Суд обязал владельца счёта вернуть деньги обманутому мошенниками брянскому пенсионера

Владельца счёта из Рязани суд обязал вернуть деньги пенсионеру из Брянска, обманутому телефонными мошенниками. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В надзорное ведомство обратился 81-летний житель Володарского района Брянска. Мужчина стал жертвой телефонных мошенников в мае 2025 года. Пенсионеру позвонил якобы сотрудник федеральной службы безопасности и проинформировал о подозрительных операция на банковскому счету. Злоумышленник убедил потерпевшего перевести 325 тысяч рублей на «безопасный» счёт.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Правоохранители выяснили, что деньги пожилого брянца поступили на банковский счёт жителя Рязанской области.

Прокуратура направила в Спасский районный суд Рязанской области иск с требованием взыскать с владельца счёта в пользу потерпевшего взыскали сумму неосновательного обогащения, а также проценты за пользование чужими деньгами. Высшая инстанция требования удовлетворила. Прокуратура контролирует исполнение решения.