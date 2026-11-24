Жителя Клинцов суд отправил в колонию за мошенничество и отмывание денег

2026, 24 ноября 10:45

Жителя Клинцов суд отправил в колонию за мошенничество и отмывание денег. Об этом сообщили в региональном прокуратуре.

Суд Советского района Брянска вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве и отмывании денежных средств. На скамье подсудимых оказался 36-летний житель города Клинцы.

В марте 2024 года подсудимый вступил в организованную группу мошенников в роли«техника». В арендованных в Брянске жилых помещениях он размещал SIM-боксы со слотами для используемых злоумышленниками SIM-карт. Это позволяло мошенникам оперативно звонить жертвам с разных устройств.

В июне 2026 года соучастники подсудимого с одной из таких SIM-карт позвонили 73-летней пенсионерке. Они убедили её перечислить сбережения на якобы безопасные счета. Потерпевшая лишилась более 800 тысяч рублей.

За преступные действия фигурант получил вознаграждение в виде криптовалюты. Он легализовал её, конвертируя в российские рубли.

Мужчина возместил причиненный ущерб. Суд отправил его на три года в колонию общего режима и оштрафовал на 100 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.