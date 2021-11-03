Водитель Audi погиб в ДТП с трактором в Дубровском районе

Полиция полагает, что он был пьян.

Смертельная авария произошла 2 ноября около 17.50 на 225-м километре дороги Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Белоруссия в Дубровском районе.

Как сообщает областная ГИБДД, 30-летний водитель Audi 100, двигаясь со стороны Брянска в сторону Смоленска, не учел дистанцию и врезался в попутный трактор Axion с прицепом под управлением 45-летнего водителя.

Водитель Audi погиб. По данным ГИБДД, он не был пристегнут ремнем безопасности. Состояние погибшего автомобилиста в момент аварии определят в ходе экспертизы.