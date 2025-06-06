Водитель электросамоката попал в больницу с тяжёлыми травмами после ДТП в Брянске. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

В Брянске в районе дома №63 по улице Молодой Гвардии произошла авария. На перекрёстке столкнулись Lada Granta и электросамокат KUGOO. Неустановленный водитель двухколёсного транспорта, возрастом около 60 лет, попал в больницу с тяжелой травмой головы и переломами.

Полиция проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.