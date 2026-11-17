Водитель Infiniti погиб в ДТП с грузовиком на брянской трассе накануне

2026, 17 ноября 10:46

Водитель Infiniti погиб в ДТП с грузовиком на брянской трассе накануне. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Вечером 16 ноября на 375-м километре федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина» произошло ДТП со смертельным исходом. 40-летний водитель отвлёкся от управления автомобилем Infiniti. Иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик «Урал».

Водитель Infiniti погиб на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. 21-летний пассажир иномарки с тяжёлыми травмами попал в больницу.

По факту дорожно-транспортного происшествия следователи проводят проверку.