Автобус попал в ДТП на трассе в Трубчевском районе

2026, 17 ноября 08:38

Автобус попал в ДТП на трассе в Трубчевском районе в минувшее воскресенье. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Утром в воскресенье, 15 ноября, на 51-м км автомобильной дороги регионального значения «Брянск – Новозыбков – Трубчевск» в Трубчевском районе произошла авария. 56-летний водитель не справился с управлением автобуса. Транпортное средстве съехало с дороги в кювет и опрокинулось.

54-летняя пассажирка с тяжёлыми травмами попала в больницу. Также пострадал 40-летний пассажир. Госпитализация ему не потребовалась.