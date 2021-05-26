Водитель кроссовера сбил 11-летнюю велосипедистку в Дятьково

Девочка внезапно выехала на дорогу.

11-летняя велосипедистка ранена в ДТП в Дятьково. Как сообщает областная ГИБДД, 25 мая около 17.15 на улице Ленина школьницу сбил 52-летний водитель Suzuki SX4. Девочка неожиданно для водителя выехала на проезжую часть.

Медики диагностировали у нее ушиб и ссадины обеих коленных суставов, правого локтевого сустава и нижней челюсти.