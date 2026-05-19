Водитель мопеда пострадал при столкновении с автомобилем в Почепе

2026, 19 мая 10:50

Водитель мопеда пострадал при столкновении с автомобилем в Почепе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Накануне вечером в городе Почепе произошла авария. В районе дома №15 на улице Стародубской столкнулись автомобиль Lada и мопед DELTA. 25-летний водитель машины съехал на обочину для остановки, а 26-летний байкер в этот момент решил опередить транспортное средстве по этой же обочине.

Водитель мопеда с травмами попал в больницу. Он ехал без шлема и защитной экипировки. Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В обстоятельствах дорожно-транспортного средства разбираются правоохранители.