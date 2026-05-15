2026, 15 мая 14:43

Полицейские изъяли у брянца свыше 800 граммов наркотиков. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков провели обыск в доме 55-летнего жителя Унечского района. Правоохранители обнаружили коробку с измельченными частями растения зеленого цвета и стеклянную тарелку с подозрительным веществом. Сотрудники экспертно-криминалистического центра УМВД подтвердили, что полицейские изъяли у брянца наркотическое средство весом более 800 граммов.

Возбуждено уголовное дело.