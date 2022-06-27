Водитель погиб, 12-летний ребенок ранен в ДТП в Почепском районе (ВИДЕО)

Авария произошла днем 27 июня.

Смертельная авария произошла 27 июня в первом часу дня на 17-м километре дороги Почеп – Норино в Почепском районе.

Как сообщает областная ГИБДД, 69-летний водитель Renault Logan, ехавший со стороны села Шуморово в сторону дороги Почеп – Норино – Воробейня, при выезде с Т-образного перекрестка на главную не уступил дорогу и врезался в Volkswagen Polo под управлением 61-летнего водителя.

Водитель Volkswagen рассказал, что ехал со скоростью 85-90 километров в час. «Я не ожидал, что он не уступит и поедет», – сообщил он автоинспекторам.

Водитель Renault Logan погиб на месте. 12-летнего пассажира Renault Logan госпитализировали с травмами головы и лица. Также в больницу доставили 61-летнюю пассажирку Volkswagen Polo. Водитель Volkswagen Polo от госпитализации отказался.

В момент аварии в Renault Logan находились еще двое мальчиков семи и девяти лет – они не пострадали. Все дети не были пристегнуты.

Состояние водителя Renault определят в ходе медицинской экспертизы. Водитель Volkswagen был трезв.