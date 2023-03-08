Водитель погиб в аварии на брянской трассе

43-летний водитель разбился в ДТП на трассе в Брянском районе. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 15 км автодороги А-240 «Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Беларусь» Брянского района. 43-летний водитель на Hyundai Elantra выехал на встречную полосу движения. Иномарка врезалась в Chevrolet Niva.

Водитель Hyundai от полученных травм умер на месте до приезда скорой помощи. Он не был пристёгнут ремнём безопасности. Инспекторы также выяснили, что на автомобиле Hyundai сзади установлены зимние шины разных марок.