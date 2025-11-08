Водитель погиб в ДТП на брянской трассе накануне
Водитель погиб в ДТП на брянской трассе накануне. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.
Днём 7 ноября в Злынковском районе произошла авария. На 212-м км автомобильной дороги федерального значения А-240 «Брянск-Новозыбков-граница с республикой Беларусь» 56-летний водитель потерял управление автомобилем Renault Kangoo. Легковушка съехала с дороги и врезалась дерево.
Водитель от полученных травм умер до приезда скорой медицинской помощи. В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются сотрудники полиции.