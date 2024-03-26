Водитель пострадал в ДТП в Суражском районе
55-летний водитель пострадал в ДТП на трассе в Суражском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла на 14 км автодороги «Унеча-Сураж» в Суражском районе. С управлением автомобиля «Лада Гранта» не справился 55-летний водитель. Легковушка вылетела с дороги в кювет и перевернулась. Водитель попал в больницу с ушибом головы и шеи, сотрясением мозга.
Полиция проводит проверку.
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